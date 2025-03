Prima pagina Tuttosport: “Ardoino (Tether): ‘Rifacciamo grande la Juve'”

In alto, sotto la testata, la presentazione di Italia-Germania, partita di andata dei quarti di finale della Nations League in programma stasera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. L'attacco degli Azzurri del Commissario Tecnico Luciano Spalletti sarà guidato da Moise Kean, centravanti della Fiorentina, vista l'indisponibilità del bomber Mateo Retegui dell'Atalanta. Possibile convocazione 'last minute' per Luca Koleosho (Burnley).