Prima pagina Tuttosport: “All-in Conceicao, la Coppa per l’addio”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 1° aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Antonio Conte. Le parole dell'allenatore del Napoli ("Dopo le ultime 8 partite penseremo al futuro") alimentano le speranze del Milan e i sogni dei tifosi della Juventus di vederlo in panchina nella prossima stagione. E Salvatore Bagni dice: "Non è felice".