Prima pagina Tuttosport: “Abraham un diavolo, Calhanoglu evita l’inferno”

Si parla, poi, del bel girone di ritorno che sta facendo il Torino di Paolo Vanoli : considerando soltanto le partite della seconda parte di questo campionato, i granata sarebbero al 6° posto in classifica. Il punto di forza? Il centrocampo: il quotidiano torinese si augura che non venga smantellato nella prossima sessione estiva di calciomercato .

Trova spazio in copertina anche la presentazione della Copa Libertadores , che parte in questi giorni: Estevão , stella del Palmeiras e promesso sposo del Chelsea , tra i sicuri protagonisti. Ma non poteva mancare il commento al derby Milan-Inter , semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-1 .

Apre Tammy Abraham per il Milan, pareggia l'ex Hakan Çalhanoğlu per l'Inter. Per decidere quale squadra tra i rossoneri di Sérgio Conceição e i nerazzurri di Simone Inzaghi andrà in finale, bisognerà aspettare il ritorno (mercoledì 23 aprile). Intanto, il club rossonero trova l'accordo con Fabio Paratici. Sarà lui il direttore sportivo del Milan.