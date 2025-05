Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Reijnders, il Milan fa muro”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 25 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il futuro di Antonio Conte, ancora in sospeso. Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vorrebbe trattenerlo dopo lo Scudetto ma, nel caso il tecnico salentino voglia lasciare per far ritorno alla Juventus, si è già cautelando bloccando Massimiliano Allegri.