Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rabiot-Milan. Odogu in difesa”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 2 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 2 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha ricordato come il calciomercato estivo si sia concluso con tre colpi da Scudetto per Inter, Juventus e Milan. I nerazzurri hanno preso Manuel Akanji dal Manchester City e ceduto Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia.

I bianconeri, dopo aver a lungo inseguito Randal Kolo Muani (poi passato dal PSG al Tottenham), alla fine hanno preso Loïs Openda dal RB Lipsia. Per Nico González, andato all'Atlético Madrid, dentro Edon Zhegrova. Infine, i rossoneri hanno accontentato il loro allenatore, Massimiliano Allegri, prendendo Adrien Rabiot a centrocampo. Per la difesa, invece, è arrivato soltanto il giovane David Odogu dal Wolfsburg.

Il Cagliari ha preso il 'Gallo', Andrea Belotti, l'Udinese, invece, ha puntato su Nicolò Zaniolo. Mentre ha chiuso la sessione senza colpi la Roma. Ha cambiato squadra Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale Italiana, accasatosi al Manchester City di Pep Guardiola.

