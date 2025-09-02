Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rabiot-Milan. Odogu in difesa”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 2 settembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha ricordato come il calciomercato estivo si sia concluso con tre colpi da Scudetto per Inter, Juventus e Milan. I nerazzurri hanno preso Manuel Akanji dal Manchester City e ceduto Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia.