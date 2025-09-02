Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rabiot-Milan. Odogu in difesa”

I bianconeri, dopo aver a lungo inseguito Randal Kolo Muani (poi passato dal PSG al Tottenham), alla fine hanno preso Loïs Openda dal RB Lipsia. Per Nico González, andato all'Atlético Madrid, dentro Edon Zhegrova. Infine, i rossoneri hanno accontentato il loro allenatore, Massimiliano Allegri, prendendo Adrien Rabiot a centrocampo. Per la difesa, invece, è arrivato soltanto il giovane David Odogu dal Wolfsburg.
Il Cagliari ha preso il 'Gallo', Andrea Belotti, l'Udinese, invece, ha puntato su Nicolò Zaniolo. Mentre ha chiuso la sessione senza colpi la Roma. Ha cambiato squadra Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale Italiana, accasatosi al Manchester City di Pep Guardiola.
