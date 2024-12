Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Van Basten: ‘Milan, che dolore'”

In rete, per i nerazzurri, Hakan Çalhanoğlu su calcio di rigore e Federico Dimarco nel primo tempo. Poi, nella ripresa, gol di Nicolò Barella, Denzel Dumfries, Carlos Augusto e Marcus Thuram. I meneghini, ora, sono a - 3 dal primo posto in campionato, occupato dall'Atalanta, ma con una partita da recuperare.