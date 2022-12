Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Balla Brasile”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 6 dicembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 6 dicembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Brasile di Tite, che batte 4-1 la Corea del Sud con un primo tempo favoloso e vola negli ottavi di finale della competizione iridata. Vittoria dedicata a Pelé, come dichiarato a fine partita da Neymar.

Dai Mondiali in Qatar emerge come nessuno sia come Kylian Mbappé a 23 anni, mentre Cristiano Ronaldo si avvia verso il dorato esilio in Arabia Saudita per indossare la maglia dell'Al-Nassr. Non c'è accordo, intanto, tra calcio e Governo per le rateizzazioni fiscali: il nostro movimento è in emergenza.

Spazio, poi, all'Inter, che ritrova Romelu Lukaku dopo il Qatar e al Milan che, invece, respira aria di ottimismo per il rinnovo del contratto di Rafael Leão, attualmente in scadenza nel 2024. Sotto la testata, per concludere, l'inchiesta sulla Juventus: si allarga il giro, anche Atalanta, Sassuolo e Udinese, a quanto pare, coinvolte nella 'galassia bianconera'. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire). Le giovanili, Miss Italia e il vino: i 26 anni di Calabria >>>

