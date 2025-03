Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, tutti in bilico: anche Leao”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Milan e, in particolare, del futuro di Rafael Leão. Nel caso in cui i rossoneri, infatti, non dovessero qualificarsi per le coppe europee nella prossima stagione, l'attaccante portoghese sarebbe a rischio cessione, così come Mike Maignan e Theo Hernández.