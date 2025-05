Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Tare pensa anche a Motta”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 27 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, tra finale di Champions League di sabato sera e futuro professionale. L'Al-Hilal, infatti, spinge per averlo in panchina e il tecnico non ha negato di avere tante offerte. Giuseppe Marotta, Presidente dei nerazzurri, proverà a trattenerlo.