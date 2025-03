Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, resta solo il derby”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del duello Scudetto tra l'Inter di Simone Inzaghi, prima in classifica in Serie A con 67 punti e il Napoli di Antonio Conte, secondo a quota 64. In occasione del 30esimo turno di campionato, ambedue le compagini hanno vinto per 2-1 in casa.