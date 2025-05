Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan ko a Roma e fuori dall’Europa”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 19 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina quasi per intero al duello Scudetto tra il Napoli di Antonio Conte, primo in classifica in Serie A con 79 punti e l'Inter di Simone Inzaghi, seconda con 78. Ieri due pareggi, Inter-Lazio 2-2 e Parma-Napoli 0-0, hanno lasciato invariate le distanze in graduatoria.