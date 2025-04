Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Inter, derby elettrico”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 2 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio al derby Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025 in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'. In casa rossonera, Sérgio Conceição riproporrà titolare il connazionale Rafael Leão; i nerazzurri di Simone Inzaghi con il sogno 'triplete' da coltivare.