Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Inter 1-1: derby infinito”

Chi andrà in finale della coppa nazionale? Si deciderà tutto nella sfida di ritorno, in programma mercoledì 23 aprile. Intanto, il club rossonero è vicino al suo direttore sportivo: ostacolo squalifica permettendo, dovrebbe trattarsi di Fabio Paratici. Sotto la testata si parla delle cause della morte, risalente a cinque anni fa, di Diego Armando Maradona: nel suo corpo non c'erano né droga, né alcool.