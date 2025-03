Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, gioca solo chi corre”

Splendida volata a quattro per lo Scudetto in Serie A, con Inter (58 punti) davanti a Napoli (57), Atalanta (55) e, da lunedì sera, anche la Juventus (52). I bianconeri credono nella possibile rimonta per il titolo e Fabio Capello, in un'intervista in esclusiva per la 'rosea', si dice convinto di come la formazione di Thiago Motta possa riuscire a lottare fino alla fine per un obiettivo che sembrava impensabile soltanto qualche settimana fa.