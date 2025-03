Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, almeno l’Europa League”

Magistrale punizione di Federico Dimarco nel primo tempo, pareggio di Philip Billing nel finale. I nerazzurri di Simone Inzaghi restano in vetta, a quota 58 punti , a + 1 sui partenopei di Antonio Conte ed a + 3 sull' Atalanta , che non è andata oltre lo 0-0 interno contro il Venezia .

Questa sera, alle ore 20:45, il Milan di Sérgio Conceição ospiterà a 'San Siro' la Lazio di Marco Baroni con Santiago Giménez in attacco e il chiaro obiettivo di vincere per accorciare le distanze in classifica dai biancocelesti. La qualificazione dei rossoneri alla prossima edizione dell'Europa League non salverebbe la stagione, ma almeno la faccia del Diavolo.