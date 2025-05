Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, è Allegri: tre anni di contratto”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il clamoroso giro di panchine che sta per andare in scena in Serie A. Si parte dal Milan, vicino a mettere Massimiliano Allegri sotto contratto per tre anni. Questo per via della probabile permanenza di Antonio Conte al Napoli: dinanzi la possibilità di un mercato da 150 milioni di euro, potrebbe arrivare presto il sì ad Aurelio De Laurentiis.