Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao e Theo, è finita”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 4 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Thiago Motta che, nel 'Monday Night' della 27^ giornata della Serie A 2024-2025, supera l'Hellas Verona all'Allianz Stadium. 2-0 per i bianconeri, firmato da Khéphren Thuram e Teun Koopmeiners nella ripresa. Ora la Juve è - 6 dal primo posto in classifica.