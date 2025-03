Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lautaro ci prova per il derby d’andata”

Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter, è tornato in Italia. Salterà gli impegni con l'Argentina, come noto, per un problema muscolare. Il 'Toro', però, sta cercando di recuperare il prima possibile. Probabile che non disputerà Inter-Udinese del prossimo weekend di campionato, ma per il derby Milan-Inter di mercoledì 2 aprile, alle ore 21:00, a 'San Siro', semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025, vorrebbe esserci.