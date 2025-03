Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La Juve azzera Motta: ecco Tudor”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 24 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ribaltone in casa Juventus. Dopo 13 acquisti, 234 milioni di euro spesi e soltanto un 5° posto in campionato, la Juve ieri ha deciso per l'esonero di Thiago Motta. Al suo posto, l'ex difensore bianconero Igor Tudor. Oggi primo allenamento sotto la conduzione tecnica del croato.