Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italiano, Milan in attesa”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 20 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre, in prima pagina, con Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter, infatti - corteggiato dall'Al-Hilal - ha quasi perso il campionato con 15 punti in meno rispetto alla passata stagione e ora dovrà vincere la Champions League per 'riabilitare' la stagione dei nerazzurri.