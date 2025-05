Prima pagina Gazzetta dello Sport: Italiano, il Milan non molla

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 22 maggio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 22 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la lotta Scudetto e la Champions. In mazzo l'Inter. Sfida in campionato con il Napoli. Puntata finale. Italiano, il Milan non molla. Juventus, il quarto posto decide il futuro di Yildiz. Al Tottenham e Vicario l'Europa League. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.