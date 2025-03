Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 30 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando il successo della Juventus, all'Allianz Stadium, nella prima partita di Igor Tudor sulla panchina bianconera. 1-0 al Genoa, decide una prodezza di Kenan Yıldız. Successi di misura anche per il Bologna a Venezia (super gol di Riccardo Orsolini) e per la Roma a Lecce (rete di Artem Dovbyk). Lotta per un posto in Champions League più che mai viva.