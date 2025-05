Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il regno di Napoli: quarto Scudetto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 24 maggio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 24 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua intera prima pagina al Napoli di Antonio Conte, che con il 2-0 rifilato al 'Maradona' al Cagliari, con un gol per tempo di Scott McTominay e Romelu Lukaku, si è laureato Campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia.