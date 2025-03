Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Derby, senti che VAR”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 25 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di come sarà la nuova Juventus di Igor Tudor. L'allenatore croato pensa a due centravanti, Dušan Vlahović e Randal Kolo Muani, per ritrovare gol pesanti per la qualificazione alla prossima Champions League.