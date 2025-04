Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cuore Inter. Ora il Barcellona”

Bayern avanti con Harry Kane a inizio ripresa, poi ribaltato dai gol di Lautaro Martínez e dell'ex Benjamin Pavard . A nulla serve la rete di Eric Dier . Nel penultimo atto del torneo, l'Inter troverà il Barcellona . L'altra semifinale, invece, sarà tra PSG e Arsenal . Gli inglesi, infatti, hanno vinto ( 1-2 ) anche in casa del Real Madrid e hanno staccato il pass per il prossimo turno: ai titoli di coda l'avventura di Carlo Ancelotti con i 'Blancos'.

Stasera altre due italiane in campo. Alle ore 18:45, al 'Franchi', la Fiorentina ospiterà gli sloveni del Celje per difendere la vittoria dell'andata e passare il turno in Conference League. A seguire, ore 21:00, la Lazio tenterà la rimonta - partendo da 0-2 - allo stadio 'Olimpico' contro i norvegesi del Bodø-Glimt in Europa League.