Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Braida: ‘Allegri giusto per il Milan'”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 20 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'interesse dell'Inter nei confronti di Santiago Castro, centravanti argentino del Bologna, in vista del prossimo calciomercato estivo. Intanto, Lautaro Martínez, bomber dei nerazzurri, lascia per infortunio il ritiro dell'Albiceleste e fa rientro a Milano.