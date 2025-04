Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Bastoni: ‘Inter, puoi tutto'”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 18 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva ad Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, che crede fortemente nella possibilità di centrare il 'Triplete' in questa stagione. D'altronde, con un Lautaro Martínez meglio anche di Robert Lewandowski, tutto sembra possibile per i nerazzurri di Simone Inzaghi.