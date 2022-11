Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve colpo su colpo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 12 novembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 12 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del mercato della Juventus. Secondo la 'rosea', i bianconeri potrebbero fiondarsi a gennaio su Karsdorp per la rimonta in campionato, mentre a giugno potrebbero acquistare Milinkovic-Savic e incontrare proprio in questi giorni a Torino l'agente del centrocampista.

Poco sotto, si parla del mercato dell'Inter: Vazquez del Valencia potrebbe essere un nome per gennaio, mentre la dirigenza nerazzurra vorrebbe confermare Dzeko. A destra spazio per Milan e Napoli. Per quanto riguarda i rossoneri, ci sarebbe un piano da 200 milioni e dopo aver chiuso le trattative per alcuni rinnovi adesso è l'ora di Bennacer e Leao.

Riguardo la squadra di Spalletti, oggi scenderà in campo per tentare la fuga verso lo scudetto. Poco sotto spazio alla Nazionale, con Mancini che ha convocato il giovane 16enne Pafundi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Prima pagina Gazzetta dello Sport 12/11/2022