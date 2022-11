Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus tra campo e mercato

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 12 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Gazzetta dello sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 12/11/2022 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del mercato della Juventus. Secondo la 'rosea', i bianconeri potrebbero fiondarsi a gennaio su Karsdorp per la rimonta in campionato, mentre a giugno potrebbero acquistare Milinkovic-Savic e incontrare proprio in questi giorni a Torino l'agente del centrocampista. Poco sotto, si parla del mercato dell'Inter: Vazquez del Valencia potrebbe essere un nome per gennaio, mentre la dirigenza nerazzurra vorrebbe confermare Dzeko. A destra spazio per Milan e Napoli. Per quanto riguarda i rossoneri, ci sarebbe un piano da 200 milioni e dopo aver chiuso le trattative per alcuni rinnovi adesso è l'ora di Bennacer e Leao. Riguardo la squadra di Spalletti, oggi scenderà in campo per tentare la fuga verso lo scudetto. Poco sotto spazio alla Nazionale, con Mancini che ha convocato il giovane 16enne Pafundi.

Corriere dello sport Prima pagina Corriere dello Sport 12/11/2022 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli che oggi, alle 15.00, sfiderà l'Udinese al Maradona che registrerà il tutto esaurito per l'ultima partita del 2022. Intanto la Roma può sorridere: Paulo Dybala è recuperato e potrebbe lanciarlo dall'inizio contro il Torino. Un recupero che farà piacere anche al c.t. Scaloni che lo ha convocato per il Mondiale in Qatar. Oggi è vigilia del big match tra Juventus e Lazio: la presenza di Vlahovic è in forte dubbio, mentre Immobile è recuperato e potrebbe giocare dal primo minuto. Infine spazio alla Nazionale, con Mancini che convoca Zaniolo nonostante il calciatore, come dichiarato da lui stesso, non sia al 100%.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 12/11/2022 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della Juventus, tornata prepotentemente ai vertici della classifica dopo un inizio di stagione molto deludente. Poco sotto la testata viene riportata un'intervista in esclusiva all'ex bianconero Rodrigo Bentancur, oggi al Tottenham. Restando alla Juventus, Fagioli e Miretti sono stati convocati dal c.t. Roberto Mancini. A destra viene riportata una vera e propria denuncia da parte dell'agente Lancini, ex procuratore di Andrea Belotti. Mentre oggi è già tempo di campionato, con il Napoli che sfiderà al Maradona l'Udinese e cerca l'undicesima vittoria consecutiva.