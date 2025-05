Prima pagina Corriere dello Sport: “Scudetto, ultimo passo. Roma, che tris”

In zona Champions, è festa Juventus con il 2-0 all'Udinese firmato da Nico González e Dušan Vlahović. Ma resiste la Roma, che rifila un netto 3-1 al Milan: i rossoneri nella stagione 2025-2026 non giocheranno le coppe europee. Fiorentina-Bologna 3-2 al 'Franchi' al termine di una bella partita. Bomba in Serie B: il Brescia rischia 4 punti di penalizzazione e la retrocessione in Serie C, con la Sampdoria che, a quel punto, andrebbe a giocare gli spareggi salvezza contro la Salernitana.