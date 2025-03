Prima pagina Corriere dello Sport: “Scatto Inter, ma Napoli a – 3”

Fa altrettanto, però, il Napoli di Antonio Conte allo stadio 'Maradona' contro il Milan : sempre 2-1 , con uno-due letale firmato da Matteo Politano e Romelu Lukaku (gol numero 400 in carriera tra club e Nazionale). Il Diavolo, con Santiago Giménez che si fa parare un calcio di rigore da Alex Meret , a segno nel finale con Luka Jović , ma non basta.

Stagione tragica per i rossoneri di Sérgio Conceição che, nel pomeriggio, avevano perso Ruben Loftus-Cheek, operato d'urgenza per appendicite. Molto bene, invece, al 'Franchi' la Fiorentina, che supera per 1-0 l'Atalanta grazie al 16° gol in quest'edizione della Serie A di uno scatenato Moise Kean.