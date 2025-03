Prima pagina Corriere dello Sport: “Non è Milan. Orribile come la maglia”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 3 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Lazio, partita della 27^ giornata della Serie A 2024-2025 terminata 1-2 per gli ospiti a 'San Siro'. Altra partita orribile del Milan, che ora sprofonda in classifica: l'allenatore Sérgio Conceição adesso trema. Espulso Strahinja Pavlović a metà ripresa, i rossoneri (in campo con una maglia inguardabile), subiscono il gol della sconfitta al 98' su calcio di rigore realizzato da Pedro.