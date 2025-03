Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli-Milan, ‘Maradona’ sold out”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 27 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Giovanni Galeone, ex allenatore in Serie A. Parla, nello specifico, di due tecnici come Gian Piero Gasperini, che lascerà l'Atalanta e Massimiliano Allegri, alla ricerca di una panchina dopo un anno sabbatico.