Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli-Milan, Conte ritrova Neres”

Domenica 30 marzo , alle ore 20:45 , lo stadio 'Maradona' ospiterà Napoli-Milan e Antonio Conte , allenatore dei partenopei, ritrova per l'occasione David Neres . Ora il tecnico salentino potrà scegliere che Napoli schierare, se quello con il tridente offensivo o quello con il 3-5-2 e la coppia Romelu Lukaku - Giacomo Raspadori in attacco.

Francesco Totti deve recarsi in Russia per un viaggio di lavoro a tema sport, ma la cosa sta suscitando polemiche. Si è detto disponibile a rinunciare in caso di richiesta di qualche organo istituzionale competente. Mentre gli arbitri andranno a lezione di V.A.R. dal selezionatore Gianluca Rocchi, al 'Torneo di Viareggio' l'Internacional lascia il campo contro il Torino per insulti razzisti.