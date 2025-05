Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli-Conte, segnali di riapertura”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 28 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i segnali di riapertura tra il Napoli e Antonio Conte. Il Presidente Aurelio De Laurentiis conta di trattenere il tecnico dello Scudetto in azzurro e, per convincerlo, dopo Kevin De Bruyne sta per prendere anche l'attaccante Jonathan David. La Juventus resta alla finestra.