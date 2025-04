Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli, allarme Conte”

Intervista in esclusiva, poi, a Paolo Taveggia, ex dirigente del Milan di Silvio Berlusconi, che ricorda come andò la famosa serata di Belgrado, negli anni Ottanta, quella che lanciò di fatto l'epopea europea dei rossoneri di Arrigo Sacchi. Tornando al presente, Claudio Ranieri smorza gli entusiasmi della piazza: non crede a una qualificazione della sua Roma in Champions League, confermandosi realista.