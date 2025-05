Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, via all’era Tare. Ipotesi Mancini”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 27 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'enorme festa Scudetto del Napoli, ma, soprattutto, del futuro di Antonio Conte. L'allenatore appena laureatosi Campione d'Italia non dovrebbe restare in azzurro, bensì fare ritorno alla Juventus. In Campania dovrebbe essere sostituito da Massimiliano Allegri.