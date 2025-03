Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, spunta l’idea Fàbregas”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di quanto successo nelle ultime ore alla Juventus. Esonero per Thiago Motta, approdo in panchina di Igor Tudor. Contratto di 4 mesi per il croato, guiderà la 'Vecchia Signora' anche al Mondiale per Club FIFA. Oggi primo allenamento alla Continassa, quindi esordio sabato pomeriggio all'Allianz Stadium contro il Genoa. Si va verso il 3-4-2-1 e Dušan Vlahović di nuovo titolare in attacco.