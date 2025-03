Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, sprint Paratici”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 22 marzo 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 22 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del cambio di allenatore in casa Juventus. Anche se restano dei dubbi legati all'aspetto finanziario dell'operazione, i bianconeri vanno verso l'esonero di Thiago Motta. Forse anche prima della prossima partita di Serie A contro il Genoa. Chi al suo posto? Roberto Mancini favorito su Igor Tudor.