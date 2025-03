Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Paratici è vicino”

L'attuale bomber dell'Inter, Lautaro Martínez , non disputerà i prossimi impegni con l' Argentina : lesione muscolare, rientra a Milano . Sotto la testata si parla di Italia-Germania , andata dei quarti di finale della Nations League , in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro': indisponibile Mateo Retegui per infortunio , giocherà titolare Moise Kean nell'attacco degli Azzurri del Commissario Tecnico Luciano Spalletti .

Il Milan è sempre più vicino ad ingaggiare Fabio Paratici come direttore sportivo, mentre scendono personalmente in campo i Friedkin, con i loro medici di fiducia, per curare Paulo Dybala. Domani, intanto, confronto tra Exor, azionista di maggioranza della Juventus e la dirigenza del club bianconero: spending review in vista per la 'Vecchia Signora'?