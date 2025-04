Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan-Inter, il triplete passa da qui”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 2 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione del derby Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025, in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'. Per l'Inter di Simone Inzaghi, che punta il 'triplete' e che non ha mai vinto nei tre precedenti derby in questa stagione, coppia d'attacco Marcus Thuram - Joaquín 'Tucu' Correa.