Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, altra rivoluzione”

I nerazzurri di Simone Inzaghi dovranno fare a meno, nelle prossime partite, di Federico Dimarco: tornerà dopo la sosta. Per Feyenoord-Inter, gara di andata degli ottavi di finale della Champions League 2024-2025 in programma domani pomeriggio alle ore 18:45 al 'de Kuip' di Rotterdam (Olanda), l'allenatore avrà a disposizione soltanto Denzel Dumfries come esterno. Pertanto, medita di passare al 4-4-2.

Mentre nel nostro campionato, in testa, c'è grande equilibrio, tra Inter (58 punti), Napoli (57, con Romelu Lukaku pronto a tornare a segnare per la squadra di Antonio Conte), Atalanta (55) e Juventus (52), in Champions, stasera alle ore 21:00, spazio al derby tra Real Madrid e Atlético Madrid al 'Bernabéu'. Carlo Ancelotti contro il 'Cholo', Diego Pablo Simeone, è sempre una sfida tutta da vivere.

Ma ampio spazio sul quotidiano romano anche per il Milan, che si prepara alla rivoluzione. Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, sceglie il direttore sportivo. In pole position c'è Igli Tare (ex Lazio). Ma in corsa c'è anche Fabio Paratici. Quindi, sarà il tempo del nuovo allenatore: due nomi, Roberto De Zerbi e Massimiliano Allegri.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 4 marzo 2025