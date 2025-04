Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan al bivio: sindrome da big”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 20 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del testa a testa, in vetta alla classifica, tra Inter e Napoli. Ieri, all'U-Power Stadium di Monza, la squadra di Antonio Conte ha vinto di misura (0-1) con un colpo di testa di Scott McTominay, agganciando in testa i rivali e mettendo loro pressione in vista della delicata trasferta odierna (ore 18:00) sul campo del Bologna.