Prima pagina Corriere dello Sport: “Maignan e Pavlovic, altri casi al Milan”

In alto, sotto la testata, si parla di Champions League: sono iniziati gli ottavi di finale. Ieri sera, a Madrid, derby tra Real e Atlético: 2-1 per i 'Blancos', con gol decisivo di Brahim Díaz. Oggi pomeriggio, alle ore 18:45, in campo al 'de Kuip' di Rotterdam (Olanda) Feyenoord-Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi che utilizzeranno Alessandro Bastoni largo a sinistra nel 3-5-2 al posto dell'infortunato Federico Dimarco e, con qualche cambio di formazione, si affideranno in attacco al capitano Lautaro Martínez.

La grinta di Antonio Conte si sta ripercuotendo sul suo Napoli. Gli azzurri, infatti, hanno già conquistato ben 14 punti in rimonta in campionato in questa stagione. Sabato pomeriggio, alle ore 18:00, al 'Via del Mare', in occasione di Lecce-Milan, l'allenatore rossonero Sérgio Conceição dovrà rinunciare agli squalificati Mike Maignan e Strahinja Pavlović. Altri due 'casi' per il Diavolo in un momento decisamente no.

Chiosa con le romane. In casa Roma, l'idolo Francesco Totti parla un po' di tutto. Da Carlo Ancelotti per la panchina al calciomercato, in vista degli ottavi di Europa League contro l'Athletic Bilbao. Alla Lazio, invece, si velocizzano i tempi per il riscatto di Nuno Tavares dall'Arsenal.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 5 marzo 2025