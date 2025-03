Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, la Tudor terapia”

In alto, sotto la testata, si parla dell'esperimento VAR che partirà con le semifinali di andata di Coppa Italia, ovvero il derby Milan-Inter e Bologna-Empoli. L'arbitro spiegherà in diretta, allo stadio ed alla gente che guarderà il match in tv, la motivazione di ogni decisione presa dopo una 'on field review'. Momento magico per Moise Kean, attaccante della Fiorentina, che, dopo la doppietta contro la Germania con la maglia della Nazionale Italiana, ha toccato quota 23 reti stagionali.