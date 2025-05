Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve in Champions: rigore da 60 milioni”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 26 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della lotta per il quarto posto e per la conseguente qualificazione alla Champions League che, all'ultima giornata di campionato, ha premiato la Juventus e non la Roma. Doppio successo per bianconeri (3-2 a Venezia) e giallorossi (2-0 sul campo del Torino) e 'Vecchia Signora' avanti di un punto.