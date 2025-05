Prima pagina Corriere dello Sport: “Italiano si sfila: ha scelto il Bologna”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 21 maggio 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 21 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Vincenzo Italiano. Accostato alle panchine di Milan e Roma, il tecnico siciliano ha scelto di restare al Bologna. Oggi incontro per il rinnovo del suo contratto con i rossoblu fino al 30 giugno 2028.