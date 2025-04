Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, con Inzaghi risultati invidiabili”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 18 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi, che sta centrando - con risorse limitate - risultati invidiabili e, attualmente, è un modello da seguire. Seconda semifinale di Champions League in tre anni per il tecnico nerazzurro, che raggiunge così Helenio Herrera. Con il tesoretto Champions, possono arrivare Nico Paz (Como) e Oumar Solet (Udinese) dal prossimo calciomercato estivo.