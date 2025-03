Prima pagina Corriere dello Sport: “Fagioli: ‘Per la Juventus ho pianto'”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 19 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina. Il classe 2001 ha ritrovato la felicità a Firenze e in maglia viola dopo un periodo difficile nella Juventus, club in cui è cresciuto, laddove l'allenatore Thiago Motta non lo vedeva proprio.