Prima pagina Corriere dello Sport: “Direttore sportivo, c’è Tare”

La classifica, in vetta, resta dunque immutata: Inter 58 punti , Napoli 57 , poi troviamo l' Atalanta con 55 . La 'Dea' di Gian Piero Gasperini , infatti, sbatte al 'Gewiss Stadium' contro il muro Venezia e pareggia a reti bianche. Alle ore 18:00 , allo stadio 'Olimpico', in programma Roma-Como : saranno ben 61mila gli spettatori presenti con la speranza di assistere alle prodezze dell'idolo di casa, Paulo Dybala .

In serata, ore 20:45, appuntamento con Milan-Lazio a 'San Siro'. Il portoghese Sérgio Conceição è alle sue ultime partite sulla panchina milanista. Intanto, per il ruolo di futuro direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, sono in rialzo le quotazioni dell'ex laziale Igli Tare. Nuova regola IFAB per il calcio, introduzione a partire dalla prossima stagione: se il portiere perderà tempo sul rinvio, scatterà un calcio d'angolo per la squadra avversaria.